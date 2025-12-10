Missmanagement beim Roten Kreuz: „Liste der Grausamkeiten“ soll DRK-Schule für Retter retten

„Liste der Grausamkeiten“ soll DRK-Schule für Retter retten

1 Immer in Eile: Rettungseinsatz auf Wandbild in der Stuttgarter Schulfiliale Foto: Andreas Müller

Interne Dokumente zeigen: Unter den Augen der Rotkreuz-Präsidentin Bosch und ihres Geschäftsführers rutschte die DRK-Landesschule tief in die Krise. Kann sie überleben?











Wenn die Landesschule des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Baden-Württemberg ein Patient wäre, dann stünden die Ärzte mit ziemlich ernsten Mienen an seinem Bett. Für den schwer Kranken bestünde zwar keine akute Lebensgefahr mehr. Aber ob er am Ende durchkäme, wäre noch keineswegs ausgemacht; auf jeden Fall hätte er einen harten Weg der Genesung vor sich.