4 Simone Beck mit einheimischen Helfern unterwegs zu entlegenen afghanischen Bergdörfern Foto: Familie Beck

Vor vier Jahren wurde die christliche Missionarin Simone Beck in ihrer Wohnung in der afghanischen Hauptstadt Kabul ermordet. Was für ein Mensch war die 44-jährige Frau, die in Dettingen im Ermstal aufwuchs?

Dettingen - Ihr Tod war tragisch. Als Simone Beck heute vor vier Jahren, am 20. Mai 2017, in Kabul ihre Wohnung betrat, freute sie sich nach nervenaufreibenden Wochen auf ein Abendessen mit einer Kollegin und auf den baldigen Rückflug nach Deutschland. Aber an diesem Abend drangen Männer – unbekannt bis heute – in ihre Wohnung ein und töteten sie mit drei Kopfschüssen. 44 Jahre ist die Frau aus Dettingen im Ermstal geworden.