3 Eine Audi-Fahrer auf Irrfahrt in Stuttgart: Der Wagen des 50-Jährigen musste aus einer misslichen Lage befreit werden. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas

Kurioser Unfall in Stuttgart: Das Navigationsgerät hat einen 50-jährigen Audifahrer mit seinem Wagen auf eine Treppe gelotst. Das Fahrzeug musste mit einem Schlepper geborgen werden.















Link kopiert

Ein falsch eingestelltes Navigationsgerät hat einen Autofahrer im Stuttgarter Norden in die Irre geführt. Die missglückte Streckenführung endete für einen 50 Jährigen in einem Audi A3 in heikler Lage auf einer Treppe an der Erzbergerstraße.

Dort wurde das Fahrzeug am Mittwoch gegen 11 Uhr irrtümlicherweise vom Navi hingelotst, weil es den Weg für Fußgänger und nicht für Autos anzeigte, wie ein Sprecher der Polizei die Panne erklärte. Der Wagen fuhr zwei Treppenstufen hinab, dann bemerkte der Fahrer das Malheur und stoppte, bevor Schlimmeres passieren konnte.

Glück im Unglück: Bei dem Missgeschick gab es keine Verletzten, sagte der Polizeisprecher weiter. Der Mann wollte mit seinem Wagen in Richtung Stadtzentrum – und dabei offenbar einen Stau umfahren.

Der Fahrer hatte großes Glück: Am Wagen ist augenscheinlich kein Schaden entstanden. Ein Schlepper brachte das Auto aus seiner misslichen Lage und zog es die Treppe wieder hoch.