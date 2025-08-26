Missbrauchs-Skandal im Turnen: Ermittlungsverfahren gegen einen weiteren Trainer in Stuttgart
1
Bleibt im Fokus: das Kunstturnforum in Stuttgart Foto: Imago/Baumann

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart verdächtigt nun offenbar noch einen dritten Turncoach – derweil haben die Verbände die Verträge mit zwei US-Trainerinnen verlängert.

Ein Problem ist geklärt – da taucht schon das nächste auf. Am Tag, als der Deutsche Turner-Bund (DTB) und der Schwäbische Turnerbund (STB) die Vertragsverlängerungen der beiden US-Trainerinnen Aimee Boormann und LaPrise Harris-Williams bekanntgaben und damit nach eigener Aussage für Klarheit am Kunstturnforum Stuttgart gesorgt haben, machte eine SWR-Meldung deutlich, dass es eben diese so bald nicht geben wird. Demnach hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart ihre Ermittlungen nach den schweren Missbrauchsvorwürfen mehrerer (Ex-)Turnerinnen ausgeweitet und ein Verfahren gegen einen weiteren Trainer eingeleitet. Laut SWR geht es um den Verdacht auf versuchte gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen.

