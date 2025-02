Missbrauch im Tennisverein: Bewährungsstrafe für Trainer wegen sexueller Übergriffe

Grenoble 15 Verletzte bei Granaten-Explosion in Bar - Täter auf der Flucht

Einen Tag nach der Explosion einer Granate in einer Bar in der französischen Stadt Grenoble mit 15 Verletzten hat die Polizei am Donnerstag weiter nach dem Täter gefahndet. Es wird ein Konflikt verfeindeter Banden vermutet.