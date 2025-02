Evangelische Kirche reagiert auf Urteil: Berufsverbot für Pfarrer nach Kindesmissbrauch im Kreis Esslingen

Bankfiliale in Kirchheim unter Teck Polizei schnappt Einbrecher auf frischer Tat

Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag einen 29-Jährigen festgenommen, der in den nicht öffentlich zugänglichen Bereich einer Bankfiliale in der Alleenstraße in Kirchheim (Kreis Esslingen) eingebrochen war.