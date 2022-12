1 Vanessa Krieg strahlt mit der glitzernden Krone um die Wette. Unter insgesamt 19 Teilnehmerinnen aus aller Welt wählte die Jury die 24-Jährige zur Miss Deaf Universum. Foto: Jürgen Bach

Vanessa Krieg bekommt eine Einladung zur Miss Deaf Universum ins thailändische Bangkok. Als strahlende Siegerin mit glitzernder Krone und Schärpe tritt sie wieder die Heimreise an.















Seit Jahren schon verfolgt Vanessa Krieg die Casting-Show „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM). Wenn Heidi Klum das schönste Mädchen Deutschlands sucht und die Kandidatinnen sich Woche für Woche vor der Kamera und auf dem Laufsteg präsentieren. Besonders angetan hat es der 24-Jährigen aus Leonberg eine junge Frau, die im Jahr 2021 teilnahm: die gehörlose Maria aus Flensburg. Die allerdings musste schon nach der zweiten Folge die Koffer packen, weil sie scheinbar der Designerin eine in diesem Umfeld unpassende Frage zu ihrem Outfit gestellt hatte. „Das war mit Sicherheit ein Missverständnis“, sagt Vanessa Krieg in der Gebärdensprache.