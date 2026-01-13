1 Juliane Rasheed aus Esslingen ist Miss Baden-Württemberg 2025 und 2026 Foto: Juliane Rasheed

Juliane Rasheed aus Esslingen ist jetzt nicht nur „Miss Baden-Württemberg“, sondern auch „Miss Social Media“ 2026.











Juliane Rasheed aus Esslingen kann einen neuen Erfolg vermelden: Nachdem sie bereits den Titel Miss Baden-Württemberg 2025 von der Miss Germany Organisation (MGO) erhalten hat, ist sie nun auch „Miss Baden-Württemberg“ und „Miss Social Media“ für das Jahr 2026.

Mit „großer Freude und Dankbarkeit“ berichtet die 29-Jährige von ihrer Teilnahme am Finale in Wernigerode im Harz Anfang Januar mit mehr als 50 weiteren Bewerberinnen. Den Titel „Miss Social Media“ habe sie durch die meisten Votes ihrer Community erhalten. „Das zeigt, wie stark die Unterstützung und Reichweite meiner Follower ist“, teilt Rasheed mit.

Krone und Schärpe für Esslingerin Juliane Rasheed

Die Esslingerin wurde mit Krone und Schärpe belohnt. Foto: Juliane Rasheed

Im Finalwettbewerb habe sie sich im Abendkleid präsentiert, eine Rede gehalten und einen Bikini-Walk absolviert. Belohnt wurde sie mit Krone und Schärpe.

Rasheed hat eigenen Angaben zufolge Medizin studiert und später in der Kardiologie gearbeitet. Ende 2022 habe sie dem Metier aber den Rücken gekehrt, um als Immobilienmaklerin tätig zu sein.

Nun will die Esslingerin nicht „einfach nur ‚Miss’ sein“, wie sie ankündigt. „Ich möchte etwas bewirken“, sagt sie und kündigt die Gründung ihrer „The Impact Initiative“ an. Sie wolle soziale Projekte unterstützen mit Sichtbarkeit und Spendenmitteln.