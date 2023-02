1 Miroslav Blazevic wurde 87 Jahre alt. Foto: AFP/PASCAL GEORGE

Der kroatische Fußball trauert um Miroslav Blazevic, der im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Vor allem bei der WM 1998 in Frankreich machte der „Trainer aller Trainer“ mit seiner Elf auf sich aufmerksam.















Der ehemalige kroatische Fußball-Nationaltrainer Miroslav Blazevic ist tot. Der Coach starb nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 87 Jahren in einem Zagreber Krankenhaus, berichtete die Nachrichtenagentur Hina. Auch der kroatische Verband bestätigte in einer Mitteilung den Tod des „Trainers aller Trainer“. Miroslav Blazevic starb zwei Tage vor seinem 88. Geburtstag.

Blazevic hatte die kroatische Nationalelf, die er von 1994 bis 2000 betreute, bei ihrer ersten WM-Teilnahme 1998 in Frankreich sensationell auf Platz drei geführt. Der in Travnik geborene Blazevic galt als charismatischer Fußball-Lehrer alter Schule, der konsequent seine Linie verfolgte und großen Wert auf Disziplin legte. Durch seine zahlreichen Erfolge erlangte er in Kroatien Legendenstatus.

Neben der kroatischen Nationalmannschaft trainierte Miroslav Blazevic die Auswahlteams der Schweiz, des Irans und Bosnien-Herzegowinas. Darüber hinaus betreute er Vereinsmannschaften in mehreren Ländern. Im Jahr 1980 übernahm Miroslav Blazevic das Traineramt bei Dinamo Zagreb und führte das Team 1982 erstmals nach 24 Jahren wieder zur jugoslawischen Meisterschaft.