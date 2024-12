Miramar in Weinheim: Nach Millionenbrand in Erlebnisbad: Ermittlungen zur Brandursache laufen

1 Die Brandursache ist noch immer unklar. Foto: dpa/Priebe

Die Therme des Erlebnisbades Miramar bei Mannheim wird bei einem Brand zerstört. War es ein technischer Defekt?











Nach einem Feuer mit Millionenschaden in der Therme des Miramar Erlebnisbades in Weinheim bei Mannheim wollen Brandermittler der Ursache auf den Grund gehen. Der Betreiber geht bislang von einem technischen Defekt an einem Gerät in einem Wartungsraum der Therme aus. Es gibt laut Polizei keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Die Salz- und Kristalltherme des Bades fiel dem Brand laut Betreiber und Polizei zum Opfer. „Der Schaden ist leider enorm“, teilten die Geschäftsführer des Miramar am Abend mit. Ob das Gebäude der Therme wieder aufgebaut oder abgerissen werden müsse, entscheide sich in den kommenden Tagen. Der Schaden liegt laut Betreiber bei deutlich über zehn Millionen Euro. Verletzt wurde niemand.

Miramar: Wiedereröffnung am Wochenende geplant

Mitarbeiter des Bades hatten den Brand nach Angaben der Feuerwehr am Sonntagabend entdeckt. Sie brachten sich selbst in Sicherheit. Badegäste waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort.

Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Feuerwehr komplizierter als gedacht. Rund 200 Einsatzkräfte waren laut Betreiber im Einsatz. Als das Feuer unter Kontrolle war, mussten demnach noch zahlreiche Glutnester durch ein kleineres Team gelöscht werden. Nach 15 Stunden beendeten die Einsatzkräfte ihre Arbeit.

Die Einrichtung will am Wochenende nach eigenen Angaben wieder mit Saunalandschaft und Familienbad öffnen.