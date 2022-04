1 Winfried Kretschmann tut es leid, „dass ich die Klappe gehalten habe“. Foto: dpa/Marijan Murat

Der baden-württembergische Ministerpräsident bedauert, nicht schon voriges Jahr Waffenlieferungen für die Ukraine gefordert zu haben.















Link kopiert

Für Schwaben ist Reden bekanntlich Silber und Schweigen Gold. Im Interview mit dem Berliner „Tagesspiegel“ aber bedauert es Winfried Kretschmann (Grüne) sehr, im vorigen Jahr an der aus seiner heutigen Sicht falschen Stelle geschwiegen zu haben. „Ich schäme mich dafür, dass ich die Klappe gehalten habe, als Robert Habeck im Mai letzten Jahres aus der Ukraine zurückkam und Defensivwaffen forderte“, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident.

Robert Habeck war im Frühjahr 2021 als damaliger Bundesvorsitzender der Grünen nach Kiew und in den Osten der Ukraine gereist. Wenn man sich mit diesem Konflikt beschäftige, so Habeck im Mai vorigen Jahres, könne man der Ukraine „Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung, Defensivwaffen, meiner Ansicht nach schwer verwehren“. Dafür war er heftig gescholten worden. Insbesondere seine Grünen, die traditionell für eine restriktive Rüstungsexportpolitik eintreten, kritisierten Habeck für diese Aussage. Waffenlieferungen an die Ukraine widersprächen den Grundsätzen der Partei sowie der gemeinsamen europäischen Position, sagte etwa Jürgen Trittin.

„Wir alle waren still“

Kretschmann wünscht sich heute, er wäre damals Habeck zur Seite gesprungen. „Wir alle waren still. Auch ich, obwohl ich nie Pazifist war. Das sind schwere Fehler, die uns in den Kleidern hängen werden.“ Er habe nicht aus Angst vor seiner Partei geschwiegen, sondern weil er sich als Ministerpräsident nicht zuständig sah: „Das war ein Fehler.“

Auch daheim hat der Ukraine-Krieg für den Landespolitiker Konsequenzen. „Wir heizen anders als vorher“, sagte er. Bei Kretschmanns wird die Nachtheizung nicht mehr automatisch geregelt, sodass es morgens zum Frühstück wieder warm ist, sondern von Hand abends ab- und morgens wieder angestellt. Damit reduziere er den Energieverbrauch um 20 Prozent gegenüber der technischen Nachtabsenkung. Zudem habe er eine Pelletheizung geordert, weil in seinem alten Haus im oberschwäbischen Sigmaringen eine Wärmepumpe nicht funktioniere.

Appell an Firmen und Bürger: Spart Energie!

Der 73-Jährige appelliert an Privatleute und Firmen, ihren Energieverbrauch daheim zu senken, um der drohenden Energieknappheit zu begegnen. „Wir haben das in Japan gesehen, wo Energiesparen nach Fukushima zum Volkssport wurde. Ein großer Erfolg!“ Zudem fordert Kretschmann aufgrund der aktuellen Lage ein Tempolimit.