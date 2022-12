Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis Frauenleiche in Kofferraum: Mordanklage gegen Ehemann

Ein 66-Jähriger steht im Verdacht, im Juni dieses Jahres seine 64-jährige Ehefrau erschlagen, die Leiche in den Kofferraum ihres Autos gelegt und dieses an einem Parkplatz in Sinsheim abgestellt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat nun Mordanklage erhoben.