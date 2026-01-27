Ministerpräsident im Dialog: Mehr Karten, große Nachfrage - Veranstaltung mit Kretschmann im K3N

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Leinfelden-Echterdingen. Foto: Markus Brändli

Für die Veranstaltung mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann am 2. Februar gibt es wieder Karten. Die Buchpräsentation wird ins Nürtinger K3N verlegt.











Wegen großer Nachfrage wird die Buchpräsentation von Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Montag, 2. Februar, in die Stadthalle K3N in Nürtingen verlegt. Der Landesvater, der bei der Wahl am 8. März nicht mehr kandidiert, kommt auf Einladung der Buchhandlung Zimmermann. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.

Weil die Präsentation nun im Großen Saal des K3N stattfindet, gibt es auch wieder Karten. Dagmar Seitzer stellt ihre neu erschienene Biografie „Winfried Kretschmann. Im Herzen grün – Die Biografie“ vor. Die ehemalige SWR-Journalistin zeichnet das Bild eines Mannes, der nach den Worten der Veranstalter „wie kein Zweiter die Stimmung im Land erfasst und mit seiner Politik des Gehörtwerdens ein neues Regierungsverständnis etabliert hat.“

Kretschmann in Nürtingen: „kein Wahlkampf“

15 Jahre lang hat Kretschmann die Geschicke seines Heimatlandes Baden-Württemberg geführt; den Wahlkreis Nürtingen hat er als Landtagskandidat der Grünen neunmal vertreten. Die politische Karriere des ersten Ministerpräsidenten der Grünen in einem Bundesland hat Seitzer in der Biografie nachgezeichnet. Das Buch ist erschienen im Rowohlt-Verlag und hat 288 Seiten (Preis: 26 Euro für die Hardcover-Ausgabe, E-Book: 21,99 Euro).

Der Abend soll keine Wahlkampfveranstaltung werden, so die Veranstalter, „sondern ein lockeres Gespräch zwischen dem Ministerpräsidenten und seiner Biografin, in dem die wichtigsten Stationen im Leben dieses Ausnahmepolitikers und darüber hinaus ein Stück deutscher Geschichte erzählt werden.“ Der Erlös der Veranstaltung wir an einen wohltätigen Zweck gespendet.

Info: Karten kosten 15 Euro, ermäßigt 12 Euro für Schüler und Studierende. Vorverkauf in den beiden Buchhäusern der Buchhandlung Zimmermann in Nürtingen und Kirchheim, sowie unter www.buchhaus-zimmermann.de.