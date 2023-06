1 Coach Aleksandar Mojasevic beim Training mit den Sechs- bis Achtjährigen auf dem Kunstrasen des Sportparks Weil. Foto: / Robin Rudel

Seit Ende des vergangenen Jahres bietet der FC Esslingen eine Fußballschule zusätzlich zum Vereinstraining an. Das Fördertraining ist für Kinder ab sechs Jahren gedacht und soll das Aushängeschild für professionelle Nachwuchsarbeit im Kreis Esslingen werden.















Die Wolken hängen tief am Himmel über dem grünen Kunstrasenplatz im Sportpark Weil – in der Mitte sind zehn Kinder zu sehen, die mit dem Ball am Fuß versuchen, einige Hütchen zu umkurven. Dann ertönt ein Pfiff, und die Sechs- bis Achtjährigen bilden einen Kreis um den Trainer Aleksandar Mojasevic, der mit Nachdruck Anweisungen gibt und die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Einige trippeln dabei ungeduldig auf der Stelle und andere versuchen, den Ball zu jonglieren. Dann geht es los und das Training beginnt.