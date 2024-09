Mini-Mond voraus: Erde bekommt einen zweiten Begleiter - aber nur kurz

1 Ein Asteroid wird vom 29. September bis zum 25. November auf einer hufeisenförmigen Bahn die Erde begleiten. (Illustration) Foto: -/ESA/P.Carril/dpa

Madrid - Die Erde bekommt in den nächsten Wochen einen neuen Begleiter: Ein Asteroid werde wahrscheinlich vom 29. September bis zum 25. November auf einer hufeisenförmigen Bahn um den Planeten ziehen, berichten Forscher. Danach werde er ins All weiterfliegen. "Ziemlich cool" sei das, sagte die Astrophysikerin Federica Spoto vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics der "New York Times".

Auf zwei gut sichtbare Monde am Nachthimmel dürfen Astro-Fans allerdings nicht hoffen: "2024 PT5" ist zu klein, um mit bloßem Auge gesehen zu werden.

Seltenes Ereignis

Die meisten Asteroiden sausen mehr oder weniger weit von der Erde entfernt vorbei, ganz selten gelangt mal einer in die Atmosphäre unseres Planeten oder schlägt sogar einen Krater. Asteroid "2024 PT5" hat ein anderes Schicksal: Er wird von der Schwerkraft der Erde eingefangen und begleitet den Planeten etwa acht Wochen lang, wie Forscher in den "Research Notes" der American Astronomical Society berichten.

"2024 PT5" war Anfang August mit Bodenteleskopen aufgespürt worden. Der Brocken ist lediglich rund zehn Meter groß. "Die Entdeckung von "2024 PT5" erinnert uns daran, dass um die Erde herum eine ziemlich stark befahrene Autobahn verläuft", sagte Spoto.

Mini-Mond = Mondfragment?

Dass der Asteroid einen zweimonatigen Schleudergang um die Erde antritt, wird noch durch ein skurriles Detail gekrönt: Vermutlich handle es sich bei dem Felsklops um ein Stück Auswurfmaterial von einem Einschlag auf dem Mond, hieß es. Der temporäre Miniatur-Mond könnte also ein Fragment des eigentlichen Mondes sein.

Vermutlich handle es sich um einen sogenannten Arjuna-Asteroiden mit erdähnlicher Umlaufbahn um die Sonne, erläutern Carlos de la Fuente Marcos und Raúl de la Fuente Marcos von der Universidad Complutense in Madrid in den "Research Notes". Dass es sich um ein künstliches Objekt wie Weltraumschrott handelt, sei wegen seiner Flugbahn unwahrscheinlich.

Besonders sehnsüchtig schauen in den kommenden Monaten womöglich diejenigen, die vom Rohstoffabbau im Weltall träumen, in den Himmel: "Jedes Mal, wenn von Asteroidenbergbau die Rede ist, geht es um Mini-Monde", erklärte Spoto der "New York Times". Ein metallreicher Felsbrocken, der die Erde umkreist, wäre also ein nettes Ziel für Schürfer.

Und er kommt wieder!

Ähnliche Besucher wie "2024 PT5" wurden bereits mehrfach erfasst: 1981 und 2022 zum Beispiel "2022 NX1", wie es in den "Research Notes" heißt. Er werde 2051 zurückkehren. "2024 PT5" besuche die Erde im Jahr 2055 das nächste Mal.