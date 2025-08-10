Mini-Grundsteuer im Südwesten: Keine landesweite Bagatellgrenze für Grundsteuer in Baden-Württemberg
Glück haben Immobilienbesitzer, die nur eine Mini-Grundsteuer zahlen müssen. Lästig kann das aber auch sein. Foto: dpa

Baden-Württemberg bleibt dabei: Eine einheitliche Bagatellgrenze bei der Grundsteuer kommt nicht. Der Bund der Steuerzahler pocht auf Entgegenkommen der Kommunen.

Zu den vielen Streitfragen, die die Grundsteuerreform in Baden-Württemberg ausgelöst hat, zählt die Frage, wieso Kommunen nicht grundsätzlich auf den Einzug verzichten, wenn sich das Steueraufkommen für ein Grundstück am Ende nur auf Bagatellbeträge beläuft. Zehn Cent in vier Tranchen jährlich sollte etwa ein Gartenbesitzer aus der Landeshauptstadt, knapp fünf Euro ein Stückles-Eigentümer im Nordschwarzwald bezahlen. Wie viele solcher Bagatellfälle es in Baden-Württemberg insgesamt gibt, ist unbekannt. Aber dass solche Bescheide mehr kosten, als sie an Grundsteuer in die kommunale Kasse fließen lassen, haben Betroffene und der Bund der Steuerzahler im Land stets gemutmaßt und immer wieder kritisiert.

