Mineralbäder geschlossen – das sind die Alternativen

1 Die Therme Vierordtbad in Karlsruhe. Foto: Karlsruher Bäder

Das hat es in Stuttgart noch nie gegeben: Alle drei Mineralbäder haben gleichzeitig geschlossen. Das sorgt für Unmut. Doch es heißt nicht verzagen, denn in der Umgebung gibt es durchaus Alternativen. Wir stellen sieben schöne Bäder vor.











Link kopiert

Die Stuttgarterinnen und Stuttgarter sind betrübt: Alle drei Mineralbäder in der Landeshauptstadt haben gleichzeitig geschlossen. Für Fans des Stuttgarter Mineralwassers grenzt das an eine Katastrophe aufgrund der Einzigartigkeit der hiesigen Mineralquellen. Wer allerdings nicht bis zur voraussichtlichen Wiedereröffnung am 7. April warten und eine Therme besuchen will, muss sich nach einer Alternative im Ländle umsehen. Hier stellen wir sechs schöne Thermen und Mineralbäder vor, die als Ausweichmöglichkeit genutzt werden können.

Solebad Ludwigsburg

20 Autominuten von Stuttgart entfernt finden Badegäste im Solebad Ludwigsburg Massagestraßen, eine Dampfgrotte und Bio-Sauna. Wer Bewegung möchte, hat die Möglichkeit im Freibecken zu schwimmen und dabei die Aussicht auf die Parklandschaft zu genießen. Tipp: sich anschließend im großen Becken durch die Massagestraße treiben lassen.

Therme Vierordtbad in Karlsruhe

Heilquellen und Ruheorte im Vierordtbad. Foto: ONUK/Karlsruher Bäder

Im Herzen Karlsruhes befindet sich die historische Therme Vierordtbad. Dort gibt es drei Saunen (Minimaltemperatur 55 Grad und Maximaltemperatur 90 Grad), Dampfbad, Rasulbad, Fußbecken und einen klassischen Ruheraum sowie Kaminzimmer und einen Meditationshof.

Panoramatherme Beuren

Blick auf die Außenbecken der Panoramatherme. /Benjamin Layh

Die Panoramatherme in Beuren, knappe 40 Autominuten von Stuttgart entfernt, verfügt über eine 1000 Quadratmeter große Beckenlandschaft mit sieben unterschiedlich temperierten Thermal- und einem Kaltwasserbecken.

Unsere Empfehlung für Sie Badische Weinstraße feiert Geburtstag Eine Tour durch Weinstuben und Weingüter in Südbaden Landschaften und Charakterweine machen die Badische Weinstraße zu einer Schatzkammer. 2024 feiert sie 70 Geburtstag. Eine Tour durch Weinstuben und Weingüter in Südbaden.

Wer schwitzen möchte, kann zwischen Dampfbadbereich, Thermengrotte und diversen Saunaanlagen wählen.

Albtherme in Waldbronn

Innenbecken der Albtherme Waldbronn. Foto: Kurverwaltungsgesellschaft Waldbronn/

Eine Saunawelt auf 2300 Quadratmetern: zehn Schwitzkabinen, drei Dampfbäder, großzügige Räume zum Nachruhen und Thermalwasser aus 400 Metern Tiefe, das auf die Muskeln entspannend und für den Kreislauf anregend wirken kann – das finden Badegäste in der Albtherme Waldbronn, rund eine Autostunde von Stuttgart entfernt.

Keidel Therme in Freiburg

Entspannung und Natur in Keidels Therme in Freiburg. Foto: Keidel Therme

In der Keidel Therme mit Mineralthermalwasser können Besucherinnen und Besucher ihre Seele baumeln lassen. Eine Wellnessfläche von rund 6000 Quadratmetern und angrenzende Natur bringen Körper und Geist in Einklang und laden zum Relaxen an. Die Saunalandschaft erstreckt sich auf 3000 Quadratmeter mit neun Saunen (beispielsweise die Birkensauna am Naturbadesee), Türkischem Dampfbad oder der Dampfkuppel.

Mineraltherme in Böblingen

Entspannen im Kaminzimmer der Böblinger Therme. Foto: Mineraltherme Böblingen

Einen Katzensprung von Stuttgart entfernt, befindet sich die Mineraltherme Böblingen. Massageduschen im Innen- und Außenbereich lockern verspannte Muskeln mit Thermalwasser aus 775 Metern Tiefe. Whirlpool, Kneippanlage und ein Kaltwasserbecken lassen keine Temperaturwünsche offen. Saunafans können zwischen vier Saunen, einer Meer-Klima-Sauna und zwei Dampfbädern wählen. Wer abends kommt, kann am 27. März, 3. und 10. April ab 18:30 Uhr bei „Akustik am Kaminfeuer“ entspannen. Dann wird nämlich in der Sauna-Gastronomie live Gitarrenmusik gespielt.

Hallenbad Heslach

Dampfbad im historischen Stadtbad Heslach. Foto: Stuttgarter Bäder

Keine Therme, aber eine gemütliche Saunalandschaft in Stuttgart: Im historischen Stuttgarter Hallenbad Heslach erwartet Sauna-Fans eine klassische Saunalandschaft mit russisch-römischem Dampfbad mit Warmluft-, Heißluft- und Dampfraum mit Temperaturen zwischen 40 und 70 Grad sowie zwei Finnische Saunakabinen mit 90 und 95 Grad.