Baden in Stuttgart: Bald sind die Mineralbäder wieder geöffnet

Das war leider gar nicht prickelnd. Aber notwendig. Das Leuze, das Mineralbad Berg und das Mineralbad Cannstatt waren zwei Wochen lang geschlossen. Wegen des Umbaus der Kassenanlagen. Und was nicht selbstverständlich ist in dieser Stadt, aber man ist tatsächlich rechtzeitig fertig geworden: Am Montag, 7. April öffnen die drei Bäder wieder.