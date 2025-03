Mindestens sechs Kommunen profitieren: Zuschüsse für Infrastruktur im Kreis Esslingen: „Straßen und Brücken müssen sicher sein“

1 Im Kreis Esslingen werden Straßen und Brücken saniert. Dafür gibt es Zuschüsse von Bund und Land. Foto: /IMAGO/Rene Traut

Rund 425 Millionen Euro wollen Bund und Land in die Verkehrsinfrastruktur im Südwesten investieren. Geld soll es auch für Projekte in mindestens sechs Kommunen im Kreis Esslingen geben.











In den Erhalt des Straßennetzes und die Sanierung von Brücken im Südwesten sollen 2025 rund 425 Millionen Euro investiert werden. Davon profitiert auch der Landkreis Esslingen, wie die örtlichen Abgeordneten von Grünen und CDU mitteilen. So wird die Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt Denkendorf erneuert und die Binsachbrücke in Neuhausen instandgesetzt. In Plochingen wird die Auffahrtrampe am Plochinger Dreieck gefördert sowie die Erneuerung des Straßenbelags an der L 1192. Ebenso sind Erneuerungen der Fahrbahndecken in Köngen an der L 1200, in Deizisau am Knotenpunkt L 1204/K 1215 und in Wernau an der L 1250 vorgesehen.

Grüne: Sanierung vor Neubau von Straßen

„Wir lassen nicht locker, unsere Verkehrsinfrastruktur im Land zu erhalten und zu erneuern“, sagte die Grünen-Landtagsabgeordnete Andrea Lindlohr. „Unser Schwerpunkt liegt klar auf Sanierung und Erhalt vor Aus- und Neubau von Straßen. Diese Linie wollen wir beibehalten“, betont ihr Fraktionskollege Andreas Schwarz. „Mit diesen Investitionen stellen wir sicher, dass unsere Straßen und Brücken auch in Zukunft sicher bleiben und gut instand gehalten werden“, ergänzt der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle. Eine vorausschauende Bautätigkeit zahle sich aus, so Natalie Pfau-Weller von der CDU. „Wenn wir heute zügig sanieren, müssen wir später kein Steuergeld in eine vielfach kostspieligere grundhafte Sanierung oder Ersatzbrücken stecken.“

13 Brücken im Land werden neu gebaut oder ertüchtigt

Im Sanierungsprogramm 2025 werden der Mitteilung zufolge landesweit mehr als 300 neue Maßnahmen gestartet: Für den Erhalt von Bundesstraßen stehen voraussichtlich 241 Millionen Euro zur Verfügung, für Landesstraßen rund 184 Millionen Euro. Zum Programm gehören vor allem die Ertüchtigung von Brücken sowie Fahrbahnerneuerungen.

In diesem Jahr wird damit begonnen, allein 13 Brücken im Land neu zu bauen oder zu modernisieren, wie die Abgeordneten hervorheben. Zudem sollen auf einer Gesamtlänge von rund 290 Kilometern landesweit die Fahrbahndecken saniert werden. Der Bund stellt für die Erhaltung der Bundesstraßen in Baden-Württemberg in diesem Jahr voraussichtlich rund 241 Millionen Euro zur Verfügung. In den Erhalt seiner Landesstraßen will das Land rund 184 Millionen Euro investieren.