Das schnelle Internet kommt aufs Land. Mit Zuschüssen in Höhe von rund 16 Millionen Euro pflastern Bund und Land die Auffahrt zur Datenautobahn in Lenningen und Kirchheim.

Lenningen/Kirchheim - Es kommt nicht oft vor, dass sich ein Bürgermeister freut, wenn er vier Jahre lang je rund 300 000 Euro im Gemeindeetat locker machen muss. Michael Schlecht, der Rathauschef von Lenningen, freut sich. 1,2 Millionen Euro müssen er und sein Gemeinderat in die Hand nehmen, um die Haushalte, Schulen und Unternehmen der 9000 Einwohner zählenden Gemeinde bis zum Jahr 2024 an das Glasfasernetz anzuschließen. Das ist viel Geld, aber nur ein kleiner Obolus gemessen an den 10,8 Millionen Euro, mit denen der Bund und das Land Baden-Württemberg die Auffahrt zur Datenautobahn zusätzlich pflastern.