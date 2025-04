Millionenschaden in Reutlingen: Großeinsatz bei Brand auf Wertstoffhof – Sicht auf B28 eingeschränkt

6 Der Schaden durch den Großbrand wird auf über eine Million Euro geschätzt. Foto: SDMG

In Reutlingen kommt es am Sonntagvormittag zu einem Großbrand auf einem Wertstoffhof. Wegen der starken Rauchentwicklung ist die Sicht auf der B28 teilweise eingeschränkt. Der Schaden ist enorm.











Großbrand in Reutlingen: Am Sonntag gingen gegen 11.30 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei in Reutlingen ein. Flammen und dichter schwarzer Rauch waren zu sehen, berichteten Zeugen. Die Quelle befand sich auf einem Wertstoffhof an der Sondelfinger Straße. Mit einem Großaufgebot rückten die Rettungskräfte zum Ort des Geschehens aus. Das schreibt die Polizei.

Auf dem Wertstoffhof entdeckte die Feuerwehr eine Lagerhalle in Vollbrand. In dieser wurden diverse Abfälle gelagert. Die 78 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Zur Unterstützung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zehn Fahrzeugen vor Ort, Verletzte gab es nach bisherigen Erkenntnissen aber keine. Nach Angaben der Feuerwehr wurden keine gesundheitsschädlichen Gefahrenstoffe freigesetzt.

Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung gab es auf der nahen B28 und dem Reutlinger Bahnhof zeitweise Sichtbeeinträchtigungen. Die Bundesstraße musste wegen der enormen Hitze in Fahrtrichtung Innenstadt für einige Zeit einspurig gesperrt werden. Die Nachlöscharbeiten werden wohl noch bis in den Abend andauern. Der Sachschaden wird auf etwa eine Million Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.