Millionenschaden in Firma in Hochdorf: Technischer Defekt löst Brand aus

Millionenschaden in Firma in Hochdorf

1 Die Feuerwehr musste am Mittwochnachmittag zu einem Brand ins Hochdorfer Gewerbegebiet ausrücken. Foto: dpa/Sven Hoppe

Bei einem Brand in einer Firma in Hochdorf (Kreis Esslingen) ist Schaden in Höhe von 1,5 Millionen Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.











Link kopiert

Am Mittwochnachmittag hat ein Brand in einer Firma im Ostring in Hochdorf Sachschaden in Höhe von 1,5 Millionen Euro angerichtet. Laut der Polizei wurde niemand verletzt. Die Rettungskräfte waren gegen 16.30 Uhr in das Gewerbegebiet ausgerückt. In der Fertigungshalle eines Maschinenbaubetriebs waren eine Lasermaschine sowie deren Anbauteile in Brand geraten, berichtet die Polizei. Auslöser für die Flammen dürfte den Angaben zufolge vermutlich ein technischer Defekt gewesen sein. Die Feuerwehr Hochdorf war mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand zwar rasch löschen. Dennoch wurden die Maschine und die Halle stark beschädigt.

Technischer Defekt vermutet