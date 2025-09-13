Millionenraub in Stuttgart-Nord: Maskierte Einbrecher sperren Ehepaar 16 Stunden ein – Täter noch flüchtig

1 Die Einbrecher brachen gegen 2 Uhr die Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. (Symbolbild) Foto: imago/Schöning

Maskierte brechen nachts in ein Stuttgarter Haus ein, rauben Millionen und sperren ein Ehepaar ein. Stunden später entdeckt die Tochter ihre Eltern – da sind die Täter längst geflohen.











Von den Einbrechern, die in Stuttgart ein älteres Ehepaar in deren Haus überwältigt und ausgeraubt haben, gibt es noch keine Spur. „Es gibt noch nichts Neues“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage.

Die drei bis vier unbekannten und maskierten Täter sollen in der Nacht zum Donnerstag die Terrassentür des Wohngebäudes in der Straße Feuerbacher Heide im Stuttgarter Norden aufgebrochen, den Mann geschlagen und ihn unter Drohung gezwungen haben, einen Tresor zu öffnen.

Danach schlossen sie den Mann mit seiner Frau in einem Raum ein und flüchteten mit der Beute. Laut Polizei erbeuteten die Täter Schmuck, Geld und Wertgegenstände in Millionenhöhe. Das Ehepaar sei später von der Tochter gefunden worden. Damit endete für das ältere Ehepaar ein Albtraum, der fast 16 Stunden andauerte.

Überfall in Stuttgart-Nord – Polizei sucht Zeugen

Bei den Tätern soll es sich laut Polizei um drei bis vier dunkel gekleidete Männer handeln. Sie waren etwa 1,80 Meter groß, maskiert und trugen Handschuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.