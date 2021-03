1 Der Zugangsbereich wirkt in der Visualisierung beinahe wie ein Campus: Der Neubau des Landratsamts soll Modernität ausstrahlen. Foto: Visualisierungen: BFK Architekten

Aufrichtiges Lob für die liegende Acht: Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Donnerstag den Plänen für den Neubau des Landratsamts im Esslinger Merkelpark zugestimmt. Der Millionenauftrag geht an die Firma Züblin.

Esslingen - Dem Bau eines neuen Landratsamts in Esslingen steht nichts mehr im Weg. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Donnerstag den Plänen zugestimmt, am Standort des dem Abriss geweihten Altbaus im Esslinger Merkelpark eine neue Verwaltungszentrale zu errichten. Unterm Strich nimmt der Landkreis rund 144 Millionen Euro in die Hand, um dort ein ein zeitgemäßes Bürogebäude mit rund 675 flexiblen Arbeitsplätzen zu erstellen. Mit ihrem Beschluss hat die Ratsrunde einen Schlusspunkt hinter eine im Jahr 2012 begonnene Diskussion gesetzt.