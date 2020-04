Brand in Arnegg bei Blaustein Scheune brennt ab – zwei Porsche beschädigt

Am frühen Montagmorgen geht eine Scheune in Arnegg (Alb-Donau-Kreis) in Flammen auf. Zwei Porsche, darunter ein Oldtimer, werden beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine Viertelmillion Euro.