Millionen-Preis erwartet: Dieser Silberpfeil von Mercedes kommt in Stuttgart unter den Hammer

1 Highlight auf der Pebble Beach Automotive Week 2024: Der W 196 R, zusammen mit Rob Myers, Chairman und CEO der RM Group of Companies, Joe Hale, Direktor des Indianapolis Motor Speedway Museums und Marcus Breitschwerdt, CEO Mercedes-Benz Heritage GmbH (von links). Foto: Mercedes-Benz AG

Ein Mercedes W 196 R könnte den nächsten Millionencoup bedeuten. Die Auktion soll noch Ende 2024 im Mercedes-Museum in Stuttgart stattfinden.











Oldtimer der Marke Mercedes-Benz stehen bei vielen Autoliebhabern hoch im Kurs. Das Ganze spitzt sich zu, wenn es sich um Exklusive Modelle handelt. So erzielte beispielsweise der Verkauf des 300 SLR Uhlenhaut Coupés einen Rekordwert: Mit einem Preis von 135 Millionen Euro ging das legendäre Fahrzeug als wertvollstes Auto der Welt über den Händlertisch. Der Verkauf fand damals bei einer Auktion im Mercedes-Benz Museum in Zusammenarbeit mit dem renommierten Auktionshaus RM Sotheby’s statt.

Nun plant Mercedes einen ähnlichen Coup, wieder in Zusammenarbeit mit dem Auktionshaus. Diesmal soll ein Mercedes W 196 R versteigert werden. Der Rennsportwagen gehört zu den Fahrzeugen aus den erfolgreichen Formel-1-Silberpfeil-Saisons der Jahre 1954 und 1955 und genießt daher Legendenstatus.

Juan Manuel Fangio, späterer Sieger, im W 196 R beim Großen Preis von Buenos Aires am 30. Januar 1955. Foto: Mercedes-Benz AG

Als einer von ganz wenigen Silberpfeilen wechselt er jetzt aber den Besitzer. Für Liebhaber des Modells bietet sich damit eine einzigartige Chance. Marcus Breitschwerdt, CEO Mercedes-Benz Heritage GmbH, erzählt: „Die Mercedes-Benz Silberpfeile glänzen noch Jahrzehnte nach ihren Einsätzen und Erfolgen“. So werde die Versteigerung im Mercedes-Benz Museum für ihn zu einem der spannendsten Momente des Jahres.

Experten messen Silberpfeil von Mercedes Rekordwert zu

Um die Historie und Originalität des Rennwagens zu dokumentieren, kommt der Rennwagen in das Mercedes-Benz Classic Center nach Fellbach. Die Technikexperten der Stuttgarter Automarke stellen dort besonders hochwertigen Klassikern ein Originalitätszeugnis aus – in Sachen Authentizität geht es damit fast nicht besser.

Bereits jetzt messen Experten dem Wagen einen hohen Wert zu. Schätzungen zufolge könnte er sogar das zweitteuerste Auto der Welt hinter dem Uhlenhaut Coupé werden. Der Erlös kommt dann dem Indianapolis Motor Speedway Museum und damit dem ehemaligen Besitzer zugute.

Zur Geschichte des Rennwagens mit der Fahrgestellnummer 9 ist bereits jetzt schon einiges bekannt. So wurde der W 196 R im Jahr 1954 fertiggestellt – zunächst als Variante mit frei stehenden Rädern. Für den formelfreien Großen Preis von Buenos Aires am 30. Januar 1955 erhält das Fahrgestellt einen 3-Liter-Motor. Mit zwei zweiten Plätzen sicherte sich Manuel Fangio damit vor dem heimischen Publikum den Gesamtsieg. Für die weitere Formel-1-Saison erhielt der Wagen dann den 2,5-Liter-Motor.

Stirling Moss fährt beim Großen Preis von Italien in Monza am 11. September 1955 in der Steilkurve. Der Rennwagen besitzt hier seine markante Stromlinienkarosserie. Foto: Mercedes-Benz AG

Am 11. September 1955 fährt Stirling Moss beim Saisonabschlussrennen in Monza ebenfalls den Rennwagen. Für Höchstgeschwindigkeiten wurde dieser mit der Stromlinienkarosserie ausgestattet. An siebter Position liegend fällt der Rennfahrer allerdings nach 28 Runden aus. Anschließend wird das Fahrzeug nach Saisonende 1955 in das damalige Werksmuseum übergeben. Im Anschluss daran schenkte die Daimler-Benz AG im Jahr 1965 dem Indianapolis Motor Speedway Museum den W 196 R.