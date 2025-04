Millionen-Haushalt in Esslingen: Große Geldströme: „Buch mit sieben Siegeln“ bald verständlich für alle?

1 Der Esslinger Finanzbürgermeister Ingo Rust und die Stadtkämmerin Birgit Strohbach sind maßgeblich für die Erstellung des Haushalts verantwortlich. Foto: Roberto Bulgrin

Es geht um sehr viel Geld, welches die Stadt Esslingen einnimmt und ausgibt. Auf 1000 Seiten gibt die Stadt Aufschluss, wo das Geld herkommt und wohin es fließt. Aber viele verstehen das Werk nicht. Das soll sich jetzt ändern.











Das Esslinger Rathaus will seinen Haushaltsplan lesbarer machen. Verschiedene Verbesserungen sollen bereits mit dem anstehenden Doppelhaushalt 2026/2027 umgesetzt werden, der voraussichtlich im Oktober vorgestellt wird. Dabei greift die Finanzverwaltung auf Vorschläge zurück, die eine Arbeitsgruppe des Gemeinderats formuliert hatte.

Im Haushaltsplan werden detailliert die Zahlen für alle Bereiche der kommunalen Verwaltung zusammengefasst. Er ist auf der Webseite der Stadt abrufbar.

Im Esslinger Haushalt werden mehr als 350 Millionen Euro verteilt

Im Esslinger Haushalt geht es um die Verteilung von mehr als 350 Millionen Euro jährlich. Vieles davon ist fix, zum Beispiel die Gehälter der Angestellten. Dennoch gibt es Gestaltungsspielräume. Und natürlich können die Stadträte zumindest mittel- und langfristig die Organisationsstruktur der Verwaltung beeinflussen, was Auswirkungen auf die künftige Haushaltsplanung haben würde.

Etwa ein Mal monatlich berät der Gemeinderat über die Geschicke der Stadt. Dabei geht es immer auch um Geld. Foto: Roberto Bulgrin

So wollen derzeit sowohl der Oberbürgermeister der Stadt, Matthias Klopfer, als auch die Fraktionen CDU, Grüne, SPD und Freie Wähler einen fünften Bürgermeister installieren. Laut Rathaus wird dies kostenneutral sein, allerdings nur deshalb, weil andere Stellen eingespart werden sollen.

Der Haushalt ist selbst für Stadträte oft nur schwer verständlich

Der kommunale Haushalt ist nicht nur für Bürgerinnen und Bürger, sondern auch schon „für viele Mitarbeiter in den Verwaltungen, Bürgermeister, Landräte und ehrenamtliche Mitglieder in den kommunalen Vertretungen ein Buch mit sieben Siegeln“, so Matthias Wiener, der an der Hochschule Harz Verwaltungswissenschaften lehrt. „Gerade die Mitglieder in den Vertretungen sind nur ehrenamtlich tätig und machen Kommunalpolitik neben dem eigentlichen Job, der Familie und der Betreuung der Kinder oder zu pflegender Angehöriger.“

In Esslingen sollen nun im neuen Haushalt zur besseren Lesbarkeit unter anderem bereits im Vorbericht strukturelle und organisatorische Änderungen dargestellt werden. Erläuterungen zum Stellenplan sollen gleichfalls Bestandteil des Vorberichts werden. Zudem soll der Vorbericht durch grafische Elemente anschaulicher gestaltet werden.

Auf 1000 Seiten steht alles über die Geldströme in der Stadt

Im Vorbericht finden sich bereits grundsätzliche Informationen zum Haushalt, bevor es dann in verschiedenen Teilhaushalten ins Detail geht. Im Haushalt 2024/2025 umfasste dieser Vorbericht 32 Seiten. Der gesamte Haushalt umfasst fast 1000 Seiten.