1 Eine Mitarbeiterin einer Teststation nimmt einen Abstrich von einer Frau. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Das Überprüfen von Teststationen bringt auch der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg einen Geldsegen ein.















Link kopiert

Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung“ über hohe Gewinne der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) durch das Überprüfen der Abrechnungen von privaten Corona-Teststationen in 2020 und 2021 hat auch die KV Baden-Württemberg (KVBW) einen Millionen-Profit eingeräumt. Die Einnahmen hätten in den Jahren 24,9 Millionen Euro betragen, so KV-Sprecherin Gabriele Kiunke-Schwarz auf Anfrage: „Eine interne Bedarfs- und Kostenanalyse hat ergeben, dass die Hälfte davon für den mit der Abrechnung verbundenen Aufwand an Personal- und Sachkosten verwendet wird.“