Monatelang war der Verkehr in der Mahdental- und der angrenzenden Schwertstraße stark eingeschränkt. Foto: Stefanie Schlecht

Das Land Baden-Württemberg fördert den Umbau des Straßennetzes in Sindelfingen mit über elf Millionen Euro. Welche Straßen betroffen sind und was das für den Verkehr bedeutet.











Das Land Baden-Württemberg stellt der Stadt Sindelfingen rund 11,2 Millionen Euro für den Umbau ihres Straßennetzes zur Verfügung. Konkret geht es dabei um das Gewerbegebiet im Osten der Stadt.

Sindelfingen muss derzeit im Rahmen der Erweiterung der Autobahn 81 auf sechs Spuren sein Straßennetz umbauen. Zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb der A 81 lässt die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) die Autobahn auf mehr als sieben Kilometern verbreitern. Das bedingt Veränderungen an etlichen Brücken, Unterführungen sowie Auf- und Abfahrten.

Tilsiter, Schwert- und Mahdentalstraße im Fokus des Umbaus

Auch der Verkehr zur und von der Autobahn soll an das höhere Aufkommen angepasst werden. Er wird verstärkt das Gewerbegebiet Sindelfingen-Ost benutzen, das nördlich der Autobahn liegt. „Es ist davon auszugehen, dass insbesondere die Tilsiter Straße, die Schwertstraße und die Mahdentalstraße betroffen sein werden“, heißt es zur Landesförderung vom Regierungspräsidium Stuttgart. Der Umbau hat bereits Ende Januar 2023 begonnen und dauert an.

Die Fördersumme stammt aus Mitteln des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFK). Das LGVFG ist das zentrale Instrument zur Förderung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur im Land. Ziel sei es, die Infrastruktur sicherer zu machen und ein durchgängiges Netz für alle Verkehrsteilnehmer aufzubauen. „Die Förderung leistet einen wichtigen Beitrag zur sicheren und reibungslosen Verkehrsabwicklung im Gewerbegebiet Sindelfingen-Ost“, sagte Regierungspräsidentin Susanne Bay.

Neuer Kreisverkehr und breitere Wege für Sindelfingen-Ost

Im Einzelnen wird die Schwertstraße bis zum unteren Ende der erneuerten Anschlussstelle Sindelfingen-Ost verlängert. Ein neuer Kreisverkehr soll hier für einen reibungslosen Verkehrsfluss sorgen. Zudem werden die Tilsiter Straße, die Schwertstraße und die Mahdentalstraße umgestaltet. Dazu werden die Fahrspuren angepasst, die Geh- und Radwege verbreitert und sichere Überwege eingerichtet.

Im Januar 2023 eröffneten unter anderem Sindelfingens damaliger OB Bernd Vöhringer (Zweiter von rechts) und Deges-Projektleiter Johannes Kuhn (rechts) die Baustelle im Sindelfinger Osten. Foto: Stefanie Schlecht

Die Mahdentalstraße sowie die Tilsiter Straße sind fertiggestellt. Wann die übrigen Arbeiten beendet sein werden, richtet sich nach dem Baufortschritt des sechsstreifigen Autobahnausbaus. Der Zuschuss des Landes in Höhe von genau 11 202 506 Euro ist etwas mehr als ein Drittel der voraussichtlichen Gesamtkosten von 30,29 Millionen Euro.