Millionen für die Natur: Wo in der Region Stuttgart 16 attraktive Erlebnisräume entstehen

Wo in der Region Stuttgart 16 attraktive Erlebnisräume entstehen

1 Die Fils soll erlebbar werden. Foto: Thomas Faltin

Trotz knapper Kassen investieren Kommunen und Verband Region Stuttgart Millionen Euro in neue Naherholungsgebiete für Wanderer, Radler und Naturfreunde – auch im Kreis Esslingen.











Öde Betonufer an der Fils bei Plochingen oder am Neckar nahe dem Cannstatter Wasen? Eine Hecke, ein Zaun, das Ufer in Beton gegossen – bisher ist das keine Idylle für Spaziergänger oder Radler auf dem Neckartalradweg. Doch das ändert sich grundlegend: Das Projekt „Kleines Wasenufer“ lässt sich die Stadt Stuttgart mehr als 300 000 Euro kosten. Ziel ist die Renaturierung des Flussufers, um direkten Zugang für Erholungssuchende zu schaffen, inklusive Sitzgelegenheiten zum Verweilen und Genießen.