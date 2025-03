Milliardenübernahme: Google kauft Sicherheitsfirma Wiz für 32 Milliarden Dollar

1 Wiz ist den Angaben zufolge eine führende Cloud-Sicherheitsplattform mit Hauptsitz in New York. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

New York - Der US-Internetriese Google übernimmt in einem zweiten Anlauf die Datensicherheitsfirma Wiz. Es sei ein bindender Kaufvertrag unterzeichnet worden, teilte der Google-Mutterkonzern Alphabet mit. Für Wiz legt der Konzern 32 Milliarden US-Dollar in bar (29,31 Mrd Euro) auf den Tisch. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtet.

Das stark wachsende israelische Start-up Wiz ist den Angaben zufolge eine führende Cloud-Sicherheitsplattform mit Hauptsitz in New York. Ein erster Versuch war im vergangenen Sommer gescheitert, damals standen 23 Milliarden Dollar im Raum. Die Gespräche waren laut "WSJ" wegen Bedenken von Wiz und einiger seiner Investoren über regulatorische Hürden gescheitert.

Wiz ist erst 2020 gegründet worden und bietet Cybersecurity-Software für Cloud-Rechenzentren an. Das ist ein wichtiger Bereich bei Google. Mit der Übernahme sollen laut Google zwei große und wachsende Trends in der KI-Ära beschleunigt werden: verbesserte Cloud-Sicherheit und die Möglichkeit, mehrere Clouds zu nutzen.

Sowohl Cybersicherheit als auch Cloud Computing seien schnell wachsende Branchen, hieß es. Die zunehmende Rolle der Künstlichen Intelligenz (KI) und die Einführung von Cloud-Diensten hätten die Sicherheitslandschaft für Kunden dramatisch verändert, wodurch die Cybersicherheit immer wichtiger werde, um Risiken abzuwehren und die nationale Sicherheit zu schützen.