Cannabis wird sich spätestens mit der Legalisierung zu einem für Unternehmen und Investoren lukrativen Geschäftsfeld entwickeln. Die hohe Volatilität ist derzeit noch ein Risiko, eine weitere Legalisierung verspricht aber neue Absatzmärkte, hohe Gewinne und Renditen. Wie steht es um den deutschen und weltweiten Markt und wohin sollten Unternehmen und Investoren beim Thema Cannabis ihren Blick richten?















Cannabis-Legalisierung führt zu neuen Geschäftsfeldern

Die größte Hürde für Cannabis-Unternehmen ist bisher die unsichere Rechtslage. Mit den USA und Kanada sind hier zwei wichtige Länder bei der Legalisierung einen Schritt voraus. Kanada hat bereits 2018 Cannabis zu einem Genussmittel erklärt, das ganz offiziell gehandelt und verwendet werden darf. Auch in den USA erlauben immerhin schon 18 Bundesstaaten den Gebrauch des Genussmittels Cannabis, in 37 Bundesstaaten darf der Stoff zu medizinischen Zwecken eingesetzt werden. Gerade wird gar die Legalisierung von Cannabis auf US-Bundesebene im US-Repräsentantenhaus zur Abstimmung abgebracht. Das macht die Märkte in beiden Ländern für Investoren attraktiv.

Die Niederlande tolerieren schon seit 1976 den privaten Besitz von Cannabis und den Verkauf in den berühmten Coffee-Shops. Allerdings wurden viele Fragen einfach unbehandelt gelassen, etwa die Herkunft der Rohstoffe oder die Einführung von Lizenzen für Anbau und Handel. Dies alles hat zu einem riesigen Schwarzmarkt geführt, weshalb die Niederlande heute als Negativbeispiel in Sachen Cannabis-Legalisierung gelten. Und wie sieht es in Deutschland aus?

In Deutschland, wo Cannabis zu den meistgenutzten illegalen Drogen gehört, ist momentan seit 2017 nur die medizinische Verwendung erlaubt. Das soll sich mit der Legalisierung aber bald ändern.

Volatilität als Herausforderung für Unternehmen und Investoren

Es hat sich vieles getan in Sachen Cannabis. Viele Länder denken über Legalisierung nach und wichtige Institutionen haben Schritte unternommen, um das Geschäft mit Cannabis bzw. CBD auf rechtssichere Füße zu stellen. Dennoch bleiben viele Fragestellungen offen und Unternehmen wie Investoren werden erst nach der Beantwortung der noch nicht beantworteten Fragen vollkommen legal Geschäfte machen oder Geld investieren.

Der Blick auf die Entwicklung börsennotierter Unternehmen oder Cannabis-ETFs zeigt, wie fragil das ganze Ökosystem Cannabis noch ist. Die marktführenden Unternehmen aus Kanada und den USA, Canopy Growth, Cureleaf, Tilray und Trulieve haben im letzten Jahr herbe Wertverluste von bis zu 80 Prozent erlitten. Bei den zurzeit existierenden ETFs bzw. Fonds zeigt sich das gleiche Bild. Bei Rize Medical and Life Sience ETF, GF Global Cannabis Opportunity Fonds sowie Cansoul Fonds – Hanf Aktien Global mussten Verluste zwischen 40 und 55 Prozent verkraftet werden.

Die bisherige Entwicklung ist unerfreulich und viele Investoren fragen sich, ob der Einstieg in einen so volatilen Markt sinnvoll ist. Die Antwort lautet Ja, denn das Potenzial des Marktes ist wirklich groß und wer als Investor ein gewisses Maß an Risikobereitschaft und vor allem einen langen Atem mitbringt, für den dürfte sich die Ausdauer letztendlich bezahlt machen.

SynBiotic SE – börsengelistetes Cannabis-Unternehmen mit guter Performance

Momentan werden zwei deutsche Unternehmen im Bereich Cannabis an deutschen Börsen gehandelt. In Düsseldorf ist die Cannovum AG gelistet, in Frankfurt und im Xetra findet sich seit dem Jahr 2019 mit SynBiotic SE ein sehr spannendes und vielversprechendes Cannabis-Unternehmen.

Volatilität prägt selbstverständlich auch die Wertentwicklung beim ursprünglich als Plattform-Unternehmen entworfenen Start-up. Der Börseneinstieg von SynBiotic SE erfolgte zum Preis von 20 Euro je Anteilsschein, stieg zwischen Februar und November 2021 von 27 Euro auf bis zu 41,80 Euro und liegt Ende März 2022 wieder knapp unter der 20-Euro-Marke. Der Verlust betrug damit im letzten Jahr ca. ein Fünftel, was aber im Vergleich zu den Ergebnissen der Marktführer eine durchaus positive Performance ist.

Geschäftsmodell von SynBiotic SE sorgt für Potenzial

Die Besonderheit, die dem Unternehmen eine positive Entwicklung verspricht, ist das Geschäftsmodell. Als Plattform-Unternehmen verfolgt CEO Lars Müller eine „Buy & Build“-Investment-Strategie. Das bedeutet, dass das ursprünglich leere Gebilde durch den Zukauf von Unternehmen bzw. durch eine Beteiligung an ihnen mit „thematischem“ Inhalt gefüllt wird. In diesem Fall sind dies die Bereiche Forschung & Entwicklung, Produktion & Biotech sowie Vertrieb.

Im Fall von SynBiotic SE ist es das große Themenfeld Cannabis. Zum Unternehmen gehören heute zahlreiche Firmen, die sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette bewegen und von der Entwicklung bis zum Vertrieb, von der Produktion bis zur Forschung sämtliche Bereiche beim Thema Cannabis abdecken. Zu diesen Unternehmen gehören etwa die auf CBD-haltige Produkte spezialisierte Hempamed, die Solidmind Group GmbH, die auf Lebensmittel- und Pflanzenanalytik spezialisierte Lean Labs Pharma GmbH, die GECA Pharma GmbH, die auf die klinische Anwendung sogenannter Phyto-Cannabinoide fokussierte GreenLight Pharmaceutical LTD sowie die Cannabinoid- und R&D-Plattform NeuroTheryX.

Nur den klassischen Cannabis-Markt in den Blick zu nehmen, ist dem CEO von SynBiotic SE Lars Müller aber nicht genug. Auch Produkte mit CBD für die Kosmetik, den Wellnessbereich oder die Nahrungsergänzung werden stark nachgefragt und sind ein sehr profitables Geschäft, für das eine Legalisierung von Cannabis selbst nicht notwendig ist. Eine weitere Stärke des deutschen Players.

Cannabis als Teil des Gesundheitsmarktes für Investoren interessant

Millionen Menschen weltweit haben täglich mit Schmerzen, Schlafstörungen oder Angstzuständen zu kämpfen. Linderung erhofften sie sich bisher durch herkömmliche Arzneimittel, die aber zum Teil starke Nebenwirkungen haben. Immer mehr Betroffene suchen nach anderen Behandlungsmöglichkeiten und stoßen dabei auf Cannabis für medizinische Zwecke.

Auch aus diesem Grund hat sich medizinisches Cannabis seit 2017 zu einem neuen, ganz eigenen Geschäftsfeld auf dem großen Markt für Cannabis entwickelt. Die Nachfrage nach der Behandlung mit Cannabis ist schon jetzt groß und sie wird bei einer weitergehenden Legalisierung vermutlich noch weiter steigen. Dazu werden die verstärkte Akzeptanz sowie die niedriger werdenden Hürden bei der Verschreibung beitragen.

