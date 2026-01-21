1 Zieht die Reißleine: EnBW-Chef Stamatelopoulos Foto: dpa

Das Milliardendebakel der EnBW mit den britischen Windparks war absehbar. Nun darf es nicht ohne Konsequenzen bleiben, meint unser Kommentator.











Unternehmerisches Handeln ist stets mit Risiken verbunden. Wer nichts tut, erlebt keine Fehlschläge – aber auch keine Erfolge. Große Investitionen wollen indes gründlich bedacht sein, auf Grundlage breiter Informationen und unter Abwägung aller Szenarien. Am Ende bleiben sie ein Wagnis, das Mut erfordert, der jedoch nicht in Übermut umschlagen darf. Darauf haben auch die Kontrollgremien zu achten.