Miller & Carter 2025 in Stuttgart: Auf das Brauhaus Calwer Eck folgt ein britisches Steakhouse

Miller & Carter 2025 in Stuttgart

9 Das Brauhaus Calwer Eck war von 1987 bis 2019 im ersten Stock des Gebäudes Foto: /Kathrin Haasis

Nach fast fünf Jahren Leerstand wird der erste Stock des Eckhauses zwischen Calwer und Lange Straße wieder belebt – mit einer Filiale von Miller & Carter. Der Umbau ist eine Millioneninvestition. Das Innenstadt-Viertel entwickelt sich zum Meat District Stuttgarts.











Die Begeisterung ist groß bei Mitchells & Butlers Germany (MABG): Das britische Unternehmen sicherte sich die Fläche vom früheren Brauhaus Calwer Eck und feiert ihn als „absoluten Premiumstandort auf der trendigen Gastromeile in Stuttgarts City“. Das Steakhouse Miller & Carter soll in den ersten Stock des Gebäudes ziehen. Mitte 2025 kann mit der Eröffnung des Lokals gerechnet werden. Nach dem Aus für die Brauerei-Gaststätte standen die Räume fünf Jahre lang leer. Mit dem neuen Restaurant wird das Viertel endgültig zum Meat District der Innenstadt: In einem Radius von einigen Hundert Metern sind auch das Abacco’s Steakhouse, Maredo, das Block House und der im September gestartete Meatery-Nachfolger That’s Amore angesiedelt, deren Hauptgericht ebenfalls Fleisch ist.