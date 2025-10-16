Militärkampagne gegen Kartelle: Trump will Drogenschmuggler auch an Land bekämpfen

1 Trump will Drogenschmuggler auf dem Meer und an Land bekämpfen lassen. (Archivbild) Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Schon die tödlichen Angriffe des US-Militärs auf mutmaßliche Drogenschmuggler-Boote in der Karibik erzürnten Venezuelas Regierung. Nun will Donald Trump den Kampf gegen die Kartelle noch ausweiten.











Washington - Neben den tödlichen Angriffen des US-Militärs auf mutmaßlich mit Drogen beladene Boote in der Karibik hat Präsident Donald Trump auch die Bekämpfung von Rauschgiftschmugglern an Land angekündigt. Es gebe zahlreiche Drogen, die von Venezuela übers Meer auf den Weg in die USA gebracht würden, "aber wir werden sie auch auf Land stoppen", sagte er im Weißen Haus.

In welchem Rahmen solche Einsätze stattfinden könnten, ließ Trump offen. Er bestätigte aber, dass Aktionen des Geheimdienstes CIA in Venezuela autorisiert worden seien.

In den vergangenen Wochen hatte das US-Militär mehrfach Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler in der Karibik beschossen. Dabei sollen mehr als 20 Menschen getötet worden sein. Das Vorgehen sorgte für Kritik, auch weil die US-Regierung keine Angaben dazu machte, auf welcher rechtlichen Grundlage sie handelte. Dass Venezuelas Regierung vehement protestierte und die Vereinten Nationen die USA zur Zurückhaltung aufriefen, ficht Trump nicht an. Er verweist darauf, dass die Vereinigten Staaten von Drogen aus dem Ausland überschwemmt würden.