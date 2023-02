11 Milde Temperaturen lockten am Samstag viele Menschen in die Stuttgarter City. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Das erste Eis des Jahres schlecken, einen Aperol auf der Terrasse trinken oder auf dem Schlossplatz flanieren und Sonne tanken – am Wochenende haben fast frühlingshafte Temperaturen die Menschen in Stuttgart auf die Straßen gelockt. 12 Grad zeigte das Thermometer am Samstag in der baden-württembergischen Landeshauptstadt an. Mitten im winterlichen Februar freuen sich viele über die Sonnenstrahlen und das schwäbische Kaiserwetter.

Stuttgarter genießen die Sonnenstrahlen

Das helle Licht lässt die Menschen auf den Frühling hoffen. Sie flanieren durch die Straßen oder gönnen sich in den Cafés und auf den Bänken am Schlossplatz eine kleine Auszeit. Allerdings muss man sich dabei noch warm anziehen. Grund für das Kaiserwetter ist Hoch Elisabeth über Polen, das nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart das aktuelle Wettergeschehen in der Stadt bestimmt. Es lenkt mit östlicher Strömung kalte und trockene Luft nach Baden-Württemberg.