Milaneo Stuttgart: Interaktive Spielfläche bleibt zu

1 Ein weiterer neuer Mieter steht im Milaneo in den Startlöchern – der am 25. Oktober geplante Einzug hat jedoch nicht geklappt. Foto: Torsten Ströbele

Das Unternehmen Electric Carnival wollte ab dem 25. Oktober Flächen im Milaneo am Mailänder Platz beziehen. Doch die Stadt Stuttgart erlaubt es nicht.











Link kopiert

Flippern, Körbe werfen oder Stofftiere gewinnen: In Stuttgart sollte das bald täglich im Einkaufszentrum Milaneo möglich sein. Am Freitag, 25. Oktober, wollte Electric Carnival seine Entertainment-Fläche mit über 40 Arcade-Spielen und interaktiven Angeboten eröffnen. So wurde es auch auf der Internetseite electriccarnival.com/stuttgart beworben. Mittlerweile ist die Seite nicht mehr aktiv – und auch die Einweihung findet erst einmal nicht statt.