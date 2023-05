RTL-Bachelor David Jackson verteilt Rosen in seiner Heimatstadt

Milaneo in Stuttgart

6 Bachelor David Jackson und seine Freundin Lisa Mieschke verteilten am Freitag Rosen in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Kreisch-Alarm im Milaneo! Dass der RTL-Bachelor in dem Stuttgarter Einkaufszentrum Autogramme und Rosen verteilt, hat mittlerweile Tradition. Dieses Mal war David Jackson an der Reihe. Wir haben die Bilder.















Sie posieren mit Fans für das perfekte Selfie, strahlen in die Kamera, küssen sich – RTL-Bachelor David Jackson und seine Freundin Lisa Mieschke haben Stuttgart einen Besuch abgestattet. Wie viele seiner Vorgänger machte der Rosenkavalier am Freitagabend Halt im Milaneo in der Schwaben-Metropole.

Einen zentralen Unterschied gibt es aber doch. Der 32-Jährige kommt aus dem Kessel, seine Heimatstadt liege im „sehr, sehr, sehr“ am Herzen – das betonte Jackson erst kürzlich in dem kurzen Video auf Instagram.

Kein Wunder also, dass er mit Freundin Lisa in dem Einkaufszentrum im Europaviertel um die Wette strahlte. Von 17 bis 19 Uhr verteilten die beiden auf dem Glasprisma im EG 2 Rosen und standen für Autogramme und Selfies bereit. Einige Bilder der Veranstaltung haben wir in unserer Galerie für die zusammengestellt.

Übrigens: Lisa Mieschke war zwar Finalistin der Show gewesen, hatte aber nicht gewonnen. Alles zum Finale und wie es dann weiterging, lesen Sie hier.