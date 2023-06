Olaf der Flipper in Stuttgart „Die Leute wünschen sich mehr Dankbarkeit“

Bei Rock am Ring singt er vor 70 000 Fans, bei seinem Freund Alfred Wuttke am Neckar in Hofen vor 120 Partygästen. Da wie dort gibt Olaf der Flipper alles für seinen viralen Hit „Dankeschön“. Wir sprachen mit dem 77-Jährigen über Spaß im Alter, Glück und Rammstein.