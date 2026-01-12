1 Miguel Klauß ist auf Sozialen Medien sehr aktiv. Foto: Buchner

Der Landtagsabgeordnete Miguel Klauß soll sich volksverhetzend geäußert haben. Staatsanwaltschaft und Gericht spielen sich den Ball der Zuständigkeit gegenseitig zu.











Miguel Klauß ist Abgeordneter der AfD im baden-württembergischen Landtag und vor allem in der Generation Tiktok mit einem gewissen Bekanntheitsgrad ausgestattet. Mit seinen Beiträgen erzielt Klauß sowohl Reichweite als auch Aufmerksamkeit. Unter anderem ist so auch die Staatsanwaltschaft Tübingen auf den Abgeordneten aus dem Kreis Calw aufmerksam geworden.