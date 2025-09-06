Migration Leinfelden-Echterdingen: Wie die Bezahlkarte für Geflüchtete ankommt

1 Geflüchtete erhalten staatliche Unterstützung mittlerweile bargeldlos über eine Karte ausbezahlt. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Die Fraktion L.E. Bürger/DiB ist der Frage nachgegangen, wie die Karte für Geflüchtete in Leinfelden-Echterdingen angenommen wird, ob der Einkauf damit funktioniert.











Seit diesem Frühjahr zahlen die Behörden im Kreis Esslingen Leistungen an Geflüchtete bargeldlos über eine Bezahlkarte aus. Sie hat ein Bargeldlimit von 50 Euro pro Person und kann für Online-Käufe genutzt werden. Doch ist sie wirklich der große Fortschritt, als der sie angepriesen wurde? Das wollte die Fraktion Liste Engagierte Bürger/DiB wissen und hatte Mitte Juli zahlreiche Fragen an die Verwaltungsspitze gestellt. Die Kommunalpolitiker wollten erfahren, wie die Karte in der Stadt angenommen wird und ob damit der Einkauf funktioniert. „Bisher wurden rund 1000 Bezahlkarten an Menschen in der vorläufigen Unterbringung im Landkreis Esslingen ausgegeben“, teilen sie nun mit. Und: „Für die Anschlussunterbringung wird mit weiteren rund 1500 Karten gerechnet, die nach und nach verteilt werden.“

Unsere Empfehlung für Sie Protest gegen Bezahlkarte Stuttgarter versorgen Geflüchtete mit mehr Bargeld als das Limit hergibt Die Bezahlkarte für Geflüchtete hat ein Bargeldlimit von 50 Euro. Trotzdem können die Menschen in Stuttgart an mehr Bargeld kommen – durch Tauschaktionen an mehreren Standorten.

Die Politiker haben sich in Läden umgehört, die ihnen am Herzen liegen, wie sie schreiben. Das Ergebnis: Während die Karte im Filderstädter Diakonieladen bereits genutzt wird, arbeitet man im Laden in Leinfelden-Echterdingen noch an der Umsetzung. Das sei nicht ohne Aufwand, koste Geld und Zeit. Das Kämmerle, das Kleidung und Haushaltsdinge an Menschen mit wenig Geld verkauft, unterstütze grundsätzlich alle Maßnahmen, die benachteiligten Menschen zugutekommen. Gleichzeitig stellten die Betreiber aber berechtigte Fragen: Welche zusätzlichen verwaltungstechnischen Schritte müssen die ehrenamtlich Engagierten künftig leisten, wenn die Bezahlkarte als Zahlungsmittel akzeptiert werden soll?

Das Fazit der Fraktion: Der Ruf nach Bürokratieabbau sei bisher nicht eingelöst worden. Läden sollten diese Karte akzeptieren müssen, ihnen sollten dadurch aber keine zusätzlichen Kosten entstehen.