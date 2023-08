1 Container wie diese sollen auch in Leinfelden-Echterdingen aufgestellt werden, um Wohnraum für geflüchtete Menschen zu schaffen. Foto: picture alliance/dpa/Bernd Wüstneck

Immer mehr Menschen suchen aktuell Zuflucht in Deutschland. Die Zahlen steigen rasant. Das setzt Städte und Gemeinden unter Druck. Sie stehen in der Pflicht weitere Geflüchtete aufzunehmen, ihnen ein Dach über dem Kopf zu bieten. „Das Ganze ist sehr fragil“, sagt Oberbürgermeister Roland Klenk dazu unserer Zeitung. Zehn Grundstücke hatte die Stadtverwaltung von Leinfelden-Echterdingen unter die Lupe genommen, um dann im Juli in einer öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses vier Areale präsentieren zu können, welche sie als mögliche Standorte für neue Flüchtlingsunterkünfte in die engere Wahl genommen hat. Platz für 600 Menschen soll so geschaffen werden. Der Gemeinderat hat zugestimmt, dass weitere Untersuchungen dazu gemacht werden.