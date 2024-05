Migration in Leinfelden-Echterdingen: Platz für 400 geflüchtete Menschen

Migration in Leinfelden-Echterdingen

1 Leben hier bald 400 Zuwanderer? Die Stadtverwaltung hat ein großes Bürogebäude im Norden von Echterdingen in den Blick genommen. Foto: /Philipp Braitinger

Bürger sollen mitdiskutieren dürfen, wo die Geflüchteten, die Leinfelden-Echterdingen aufzunehmen hat, leben werden. Derweil denkt die Verwaltung darüber nach, ein Bürogebäude im Norden von Echterdingen zu kaufen, um weiteren Wohnraum für Zuwanderer zu schaffen.











Das Thema ist heikel. Denn in Echterdingen wurde eigens ein Bürgerausschuss gegründet, damit sich die Einwohner beim Thema Geflüchtetenunterbringung gehört und mitgenommen fühlen. Dass der Gemeinderat nun mit breiter Mehrheit in nicht-öffentlicher Sitzung der Stadtverwaltung Rückendeckung für Verhandlungen für einen Immobilienerwerb gibt, dürfte viele Menschen vor den Kopf stoßen. Das fragliche Objekt ist ein großes Bürogebäude im Norden von Echterdingen. Dort könnten Unterkünfte für 400 Geflüchtete eingerichtet werden. Die Hälfte der Plätze sollen dem Landkreis für die Geflüchtetenunterbringung angeboten werden. Dabei waren sich viele Akteure in der örtlichen Geflüchtetenarbeit und der Kommunalpolitik eigentlich einig, dass große zentrale Standorte mit vielen Geflüchteten auf engem Raum keine gute Lösung sind.