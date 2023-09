OB Klenk macht Druck in Sachen Abschiebung

Migration in Leinfelden-Echterdingen

1 Zurzeit suchen wieder sehr viele Menschen Zuflucht in Deutschland. Das setzt Städte wie Leinfelden-Echterdingen unter Zugzwang. Foto: picture alliance / dpa/Felix Kästle

Leinfelden-Echterdingen bietet am Montag in der Filderhalle einen Bürgerdialog zur Zuwanderung an.











Diese Veranstaltung wird mit Spannung erwartet und birgt auch jede Menge Zündstoff: Am Montag, 18. September wird die Stadtverwaltung von Leinfelden-Echterdingen ihren Bürgern erklären, auf welchen Flächen weitere Flüchtlingsunterkünfte entstehen sollen – und warum. Sie lädt zu einem Bürgerdialog ein, der um 19 Uhr im Großen Saal der Filder-halle beginnt. Im Juli hatte die Verwaltung bereits vier Areale präsentiert, welche sie als mögliche Standorte für neue Flüchtlingsunterkünfte in die engere Wahl genommen hat. Platz für 600 geflüchtete Menschen soll so geschaffen werden.