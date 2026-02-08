Migranten und die Landtagswahl: Zehn Jahre in Stuttgart – und Shivan Khorto darf noch immer nicht wählen
1
Shivan Khorto kam 2015 mit Frau und zweijähriger Tochter nach Stuttgart. Hier hat das Paar noch eine Tochter und einen Sohn bekommen. Foto: Julia Bosch

Shivan Khorto arbeitet an einer Schule in Degerloch, zieht drei Kinder groß, engagiert sich – doch mitbestimmen darf er nicht. Was macht das mit jemandem, der 2015 herkam?

So manche deutsche Korrektheit hat Shivan Khorto längst übernommen. Während eines Spaziergangs durch Degerloch zeigt er auf die parkenden Autos am Straßenrand: „Hier darf man wohl umsonst parken, die haben alle keinen Parkschein.“ Und obwohl weit und breit kein Auto fährt, bleibt Shivan Khorto so lange an der Fußgängerampel stehen, bis diese – nach einer gefühlten Ewigkeit – grün wird.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.