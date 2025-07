Mietzuschuss für Neckar Forum: Teure Hallenmiete in Esslingen – Können die Vereine auf Hilfe hoffen?

Riskantes Fahrmanöver in Aichtal 53-Jährige durch Gefahrenbremsung im Bus schwer verletzt

Eine 53-Jährige ist am Montagnachmittag in einem Bus in Aichtal schwer verletzt worden. Ein riskantes Fahrmanöver eines Autofahrers zwang den Busfahrer zu einer Gefahrenbremsung.