Mietwohnungen in Schanbach: Bauprojekt wird zur Geduldsprobe

Ginge es nach den vertraglichen Vereinbarungen, dann hätte im ersten Schritt der Bau von 49 Mietwohnungen mit Sozialbindung im Neubaugebiet in Aichwald-Schanbach im Mai beginnen müssen. Doch das Projekt verzögert sich weiter. Als Grund nennt der verantwortliche Bauträger, die BPD Bouwfonds Immobilienentwicklung mit Hauptsitz in Frankfurt, die anhaltend schwierige Lage am Immobilienmarkt. „Wir kämpfen noch immer mit der Baukostensteigerung und der fehlenden Nachfrage“, sagt Thomas Leonhardt, bei der BPD zuständig für das Projekt in Schanbach. Er geht aber davon aus, dass es „selbstverständlich von uns umgesetzt wird“. Er hoffe, bald den nächsten Schritt machen zu können.