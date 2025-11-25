Mietwohnung in Stuttgart: Neue Vorgabe macht Vermieten mit Wärmepumpe knifflig – ein Fall aus Stuttgart

Neue Vorgabe macht Vermieten mit Wärmepumpe knifflig – ein Fall aus Stuttgart

1 Die Wärmepumpe in diesem Haus in Stuttgart-Mühlhausen ist im Gebäude, daher ist sie außen nicht zu sehen. Foto: privat

Ein Mann aus Stuttgart hat sein Haus auf Wärmepumpe umgestellt und will vermieten. Jedoch: Seit dem 1. November gelten neue Regeln, daher wird die Wohnung wohl erst mal leer bleiben.











Heinz Rettenberger hat sein Haus in Stuttgart-Mühlhausen energetisch fit gemacht. Er hat bereits 2008 eine Wärmepumpe installiert; und auf dem Dach sammelt eine Solaranlage mit zehn Kilowattpeak Sonnenenergie ein. Nun möchte er das Dachgeschoss des Hauses, in dem er selbst wohnt, vermieten. Allerdings gelten neuerdings Vorgaben, die Rettenberger ins Grübeln bringen, ob er die Wohnung doch besser leerstehen lässt.