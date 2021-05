1 Alles neu macht nicht der Mai, aber der erste Juni: Thomas Matrohs, Frank Buß, Michael Hanus, Oliver Trinkaus und Martin Funk (von links) präsentieren den ersten interkommunalen Mietspiegel für Plochingen, Altbach und Deizisau. Foto: /Ines Rudel

Dank einer Gemeinschaftsaktion haben Plochingen, Altbach und Deizisau jetzt ihre eigenen qualifizierten Mietspiegel.

Kreis Esslingen - Wenn es um die Frage geht, was eine Wohnung in Plochingen, Altbach oder Deizisau kosten darf, haben sich die Mieter und Vermieter bislang am Esslinger Mietspiegel orientiert. „Dabei tauchte auch immer wieder die Frage auf, ob wir zu der ortsüblichen Esslinger Vergleichsmiete für Deizisau einen Zu- oder einen Abschlag einkalkulieren sollen“, hat der Deizisauer Bürgermeister Thomas Matrohs noch manche Diskussion im Ohr. Solche Unschärfen haben sich zuletzt auch dahingehend bemerkbar gemacht, dass das Esslinger Amtsgericht die Anwendungen des Esslinger Mietspiegels auf Mietstreitigkeiten in Plochingen, Altbach oder Deizisau nicht mehr anerkannt hatte.