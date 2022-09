Erneuerbare Energien Baden-Württemberg Wo im Südwesten grün geheizt wird – und wo nicht

Immer mehr neue Wohngebäude erhalten eine Heizung, die auf Basis von erneuerbaren Energien läuft – wie etwa das Neubauprojekt in Ludwigsburg-Grünbühl. Allerdings gibt es in Sachen Wärmewende in Baden-Württemberg große regionale Unterschiede.